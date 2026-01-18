Episódio 7

Boca da Barra da Sabiaguaba

Na divisa leste da capital, Roniele Suira recebe o Acidum Project na praia da Sabiaguaba. O pescador artesanal nativo da Boca da Barra carrega o legado dos povos originários da região. O local abriga belezas com o encontro do mar com o rio Cocó, um deserto de cactos e a duna da Baleia. Essa última, ameaçada por hábitos irresponsáveis do público que frequenta. Entre conversas e troca de saberes, eles resolvem pintar dentro da casa do anfitrião, numa proposta mais intimista.

18 de janeiro de 2026