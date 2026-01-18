Episódio 1
Começando por Tatajuba
No extremo oeste do Ceará, pertinho da divisa com o Piauí, Robezio e Tereza iniciam a Expedição Praieira. Em meio a encontros e passeios na paradisíaca Tatajuba (Camocim), resolvem fazer várias pinturas na comunidade, deixando corações, cores e marcas por onde passam com o disposto guia Ivan.
Expedição Praieira
