Episódio 1

Começando por Tatajuba

No extremo oeste do Ceará, pertinho da divisa com o Piauí, Robezio e Tereza iniciam a Expedição Praieira. Em meio a encontros e passeios na paradisíaca Tatajuba (Camocim), resolvem fazer várias pinturas na comunidade, deixando corações, cores e marcas por onde passam com o disposto guia Ivan.

18 de janeiro de 2026