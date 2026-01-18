Episódio 4

Emboaca

Numa pequena comunidade que tenta resistir aos grandes empreendimentos turísticos, a dupla de artistas visuais não encontram uma parede para pintar. O tempo vai passando e exige que eles sejam criativos para cumprir a missão de deixar uma intervenção artística no local. Robezio aceita o desafio de aprender renda de bilro.

18 de janeiro de 2026