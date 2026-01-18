Episódio 11

Icapuí I - Tradições

Os botinhos do Icapuí encantam Robezio e Tereza. As pequenas embarcações feitas de madeira remetem às memórias do povo nordestino. Na busca por onde deixar uma intervenção artística, tomam a decisão ousada de pintar numa casa que será demolida muito em breve. Bem abastecidos pela culinária da praia de Requenguela, conseguem realizar pinturas de elementos simbólicos da região antes das paredes virem abaixo.

