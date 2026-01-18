Episódio 12
Icapuí II - Natureza
A preservação da natureza, com foco nos animais, é o foco deste episódio. Inspirados pela atuação de uma organização social, Tereza e Robezio acumulam conhecimento sobre a importância dos peixes-boi e das aves migratórias que vivem no Icapuí. A fauna local é inspiração para uma pintura colorida que encerra a jornada da viagem.
Expedição Praieira
