Episódio 12

Icapuí II - Natureza

A preservação da natureza, com foco nos animais, é o foco deste episódio. Inspirados pela atuação de uma organização social, Tereza e Robezio acumulam conhecimento sobre a importância dos peixes-boi e das aves migratórias que vivem no Icapuí. A fauna local é inspiração para uma pintura colorida que encerra a jornada da viagem.

18 de janeiro de 2026