Episódio 8

Indígenas Jenipapo-Kanindé

A aldeia indígena dos Jenipapo-Kanindé (Aquiraz) é a parada da vez. No clima ancestral, Robezio e Tereza sobem as dunas da Lagoa Encantada e conhecem os guerreiros que mantêm viva a presença dos antepassados. A cacique até topa ser reproduzia em pintura, mas a reação dela não é como esperado.

Expedição Praieira

