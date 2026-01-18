Episódio 8
Indígenas Jenipapo-Kanindé
A aldeia indígena dos Jenipapo-Kanindé (Aquiraz) é a parada da vez. No clima ancestral, Robezio e Tereza sobem as dunas da Lagoa Encantada e conhecem os guerreiros que mantêm viva a presença dos antepassados. A cacique até topa ser reproduzia em pintura, mas a reação dela não é como esperado.
Expedição Praieira
