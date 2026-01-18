Episódio 6

Pirambu

Num dos maiores bairros da América Latina, Tereza e Robezio adentram as vielas que formam o Pirambu, em Fortaleza. Marcada perversamente por estigmas negativos, essa parte da orla de Fortaleza revela belezas e personagens com muita criatividade que poucos conhecem. A infância diante da vulnerabilidade social inspiram a pintura na casa de uma morador especial dali.

18 de janeiro de 2026