Episódio 6

Pirambu

Num dos maiores bairros da América Latina, Tereza e Robezio adentram as vielas que formam o Pirambu, em Fortaleza. Marcada perversamente por estigmas negativos, essa parte da orla de Fortaleza revela belezas e personagens com muita criatividade que poucos conhecem. A infância diante da vulnerabilidade social inspiram a pintura na casa de uma morador especial dali.

