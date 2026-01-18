Episódio 9

Quilombo do Cumbe

Dá água na boca a passagem do Acidum Project pelo Quilombo do Cumbe (Aracati). As comidas maravilhosas da anfitriã Luciana dão a disposição necessária para passeios incríveis, incluindo a caça de caranguejos, em que Tereza se sai melhor que Robezio. O casal aproveita pra reencontrar um velho amigo: João do Cumbe. Numa parede na pista principal, a pintura do mural exalta a força da mulher.

18 de janeiro de 2026