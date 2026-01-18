Episódio 3

Terezas em Caetanos de Cima

Tia Teresa é a guardiã de Caetanos de Cima (Amontada). A irreverente anciã convida a xará Tereza e seu companheiro para encontrar polvo nos corais e dançar coco com a juventude à noite. No passeio pelas dunas, fica a sensação de pleno e isolado contato com a natureza. Quem será que vai ser homenageada com a pintura ao lado da igreja da comunidade?

18 de janeiro de 2026