Episódio 3
Terezas em Caetanos de Cima
Tia Teresa é a guardiã de Caetanos de Cima (Amontada). A irreverente anciã convida a xará Tereza e seu companheiro para encontrar polvo nos corais e dançar coco com a juventude à noite. No passeio pelas dunas, fica a sensação de pleno e isolado contato com a natureza. Quem será que vai ser homenageada com a pintura ao lado da igreja da comunidade?
O que você achou desse conteúdo?
Continue assistindo
Expedição Praieira
Recomendações
Quero mais conteúdo exclusivo!
Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito maisASSINE