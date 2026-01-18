Episódio 10
Vila Estevão
Do lado da badalada Canoa Quebrada, a Vila do Estevão tenta resistir ao turismo predatório resguardando culturas e tradições em defesa do território. Povoada por nativos e pessoas que foram visitar e acabaram ficando de vez, tem um clima agregador que encanta o Acidum. Com ajuda da guia Damiana, eles pintam um mural abstrato e colorido, que acaba combinando perfeitamente com a moradora.
Expedição Praieira
