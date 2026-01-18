Episódio 13
Volta pra casa-ateliê
De volta à "casa-ateliê", Robezio e Tereza produzem quadros e obras que mantêm presentes as memórias da grande expedição. Ao lembrar do que viveram vendo fotos da viagem, produzem um mapa afetivo da série Praieira e destacam as passagens mais emocionantes. Será que vem outra jornada por aí?
O que você achou desse conteúdo?
Continue assistindo
Expedição Praieira
Recomendações
Quero mais conteúdo exclusivo!
Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito maisASSINE