Episódio 13

Volta pra casa-ateliê

De volta à "casa-ateliê", Robezio e Tereza produzem quadros e obras que mantêm presentes as memórias da grande expedição. Ao lembrar do que viveram vendo fotos da viagem, produzem um mapa afetivo da série Praieira e destacam as passagens mais emocionantes. Será que vem outra jornada por aí?

