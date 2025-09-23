Episódio 2
Pensar, Sentir, Decidir: O Que Ainda é Exclusivo da Inteligência Humana?
Reflexão sobre os limites da inteligência artificial e o papel único da inteligência emocional com Talib Fisher, educador e especialista internacional em inteligência emocional.
