Episódio 1

Acal: da pequena loja de tintas à rede de materiais de construção

Daniela Cabral representa a segunda geração da Araújo Cabral & Alves LTDA, a rede de materiais de construção Acal. O sonho do pai nasceu de uma sugestão do avô. Com força de vontade e desejo de crescer, viu nas adversidades oportunidade para crescer e inovar, sempre mantendo viva a essência do negócio.

19 de maio de 2025