Episódio 2

Leão do Sul: pastel, caldo de cana e quase um século de Fortaleza

A pastelaria Leão do Sul está localizada na Praça do Ferreira, um dos ícones do Centro e da história da capital cearense. Com quase 100 anos de existência, o estabelecimento já passou por várias famílias e hoje Dany Dantas representa a segunda geração de comerciantes.

20 de maio de 2025