Episódio 1
Ponto da Moda: a empresária do varejo sem medo de mudanças
À frente de uma das magazines mais tradicionais do Estado, Ana Ximenes mostra que tempo de mercado não é sinônimo de estagnação, mas que existem valores inegociáveis e já intrínsecos na próxima geração.
O que você achou desse conteúdo?
Continue assistindo
Legados
Recomendações
Quero mais conteúdo exclusivo!
Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito maisASSINE