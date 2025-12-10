Episódio 5
Juarez Sorveteria: memórias afetivas e sabores que refrescam até o papa
O avô de Asthon Neto acordava antes do sol para criar e fazer sorvetes. Ele se desafia a unir tradição e novidades do mercado para seguir com a marca na memória e no paladar dos cearenses.
Legados
