Episódio 5

Juarez Sorveteria: memórias afetivas e sabores que refrescam até o papa

O avô de Asthon Neto acordava antes do sol para criar e fazer sorvetes. Ele se desafia a unir tradição e novidades do mercado para seguir com a marca na memória e no paladar dos cearenses.

Legados

Lista de episódios

