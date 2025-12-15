Episódio 4
CASO HIMALAIA E O ROUBO DOS DADOS
Let assume a personagem de investigadora e faz uma pegadinha com os algoritmos. Ela tenta entender como está a privacidade na internet. Spoiler: nada bem! Os especialistas são ajudantes neste caso complexo de resolver.
