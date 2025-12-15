Logo O POVO+

Episódio 4

CASO HIMALAIA E O ROUBO DOS DADOS

Let assume a personagem de investigadora e faz uma pegadinha com os algoritmos. Ela tenta entender como está a privacidade na internet. Spoiler: nada bem! Os especialistas são ajudantes neste caso complexo de resolver.

Comentar
O que você achou desse conteúdo?
Continue assistindo

Let Reflete

Lista de episódios

Quero mais conteúdo exclusivo!

Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito mais

ASSINE