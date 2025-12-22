Episódio 5

A VERDADE SOBRE A MENTIRA QUE PARECE VERDADE

"Fake é falso. News é notícia". Parece óbvio, mas nem é tanto. O grupo da família da Let cai num fake news de apagão e até o pai dela aparece pra dar algumas dicas. Mosquito enfim encontra sua personalidade.

22 de dezembro de 2025