Cinco mulheres contam suas histórias e vivências, personificando-se como guardiãs do patrimônio cultural do Ceará.

Documentário do OP+ traz histórias de Mestras de Cultura no Ceará

Cinco mulheres cearenses distintamente laureadas como Mestras da Cultura em diversas áreas de atuação, contam suas histórias e vivências, personificando-se como guardiãs do patrimônio cultural do Estado

