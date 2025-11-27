Episódio 3

Só mais um fetiche

Fetiches, pedidos surpreendentes, taxas exploratórias e plataformas que tiram sua fatia. Felipe, Rayane e Jenny revelam como a relação com cliente pode ser tão nociva quanto lucrativa. Do cliente que sente desejo por pés sujos até os que pedem pelo n°2, quase tudo parece acontecer diante das câmeras.

27 de novembro de 2025