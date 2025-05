Fortaleza negocia venda de Zé Welison para o Vitória

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Zé Welison na chegada ao Estádio Kleber Andrade para o jogo Cruzeiro x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Utilizado nos dois jogos mais recentes, o volante Zé Welison pode deixar o Pici nos próximos dias. A coluna apurou que o Fortaleza negocia a venda do camisa 17 para o Vitória e pretende finalizar a transferência antes de avançar na busca por reforços para o setor.

Revelado pelo Rubro-Negro, o meio-campista potiguar é um velho desejo do clube baiano, que já havia feito a tentativa em outros momentos. Desta vez, as conversas têm avançado diante do desejo do Tricolor de reformular o elenco, da necessidade do Vitória de se reforçar e da vontade de Zé Welison retornar a Salvador (BA) — ele é casado com uma baiana —, além da boa relação entre os dirigentes.

Para defender o Leão da Barra, o volante não poderá ser acionado por Juan Pablo Vojvoda na partida contra o Flamengo, no próximo domingo, 1º, no Maracanã, pois completaria sete jogos na atual edição da Série A e não poderia defender outra equipe da mesma divisão.

O jogador de 30 anos foi titular contra o Cruzeiro, no domingo passado, 25, pelo Brasileirão, e entrou na reta final do duelo diante do Racing-ARG, nessa quinta-feira, 29, pela Copa Libertadores.

Caso concretize a venda de Zé Welison para o Vitória, o Leão do Pici deve avançar no mercado da bola para contratar outro volante. O principal nome na mira é Denilson, do Cuiabá.