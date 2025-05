Fluminense e Vitória fazem investida por Zé Welison, do Fortaleza

Foto: Lucas Emanuel/FCF Volante Zé Welison em aquecimento antes do jogo Floresta x Fortaleza, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

Ao mesmo tempo em que reforçará o elenco com volantes, o Fortaleza deverá negociar peças do setor nas próximas janelas de transferências, em junho e julho. A coluna apurou que Zé Welison é alvo de investidas de Fluminense e Vitória e deverá deixar o Pici em breve.

O Tricolor das Laranjeiras e o Leão da Barra são velhos interessados em Zé Welison, já com tentativas ou sondagens em períodos anteriores. Desta vez, porém, devem fazer movimentos mais firmes para tentar levar o meio-campista de 30 anos.

Revelado pelo Vitória, o jogador potiguar é casado com uma baiana e vê com bons olhos um retorno a Salvador. O Fluminense também é uma opção atrativa por projeção de carreira. O estafe do volante entende que esta transferência é a possibilidade de fazer o último grande contrato da carreira.

O Fortaleza não deve se opor a vender Zé Welison em caso de cifras que agradem, já que tem pré-contrato com Matheus Pereira, do Eibar-ESP, e negocia com Denilson, do Cuiabá.

O camisa 17 está no Leão desde 2022 e já disputou 165 jogos, com nove gols marcados e seis assistências, participando das campanhas dos títulos do Campeonato Cearense de 2023 e das Copas do Nordeste de 2022 e 2024.