Fortaleza acerta compra por R$ 19,4 milhões e aguarda Diego Valdés na quarta-feira, 11

Foto: Divulgação/Club America Diego Valdés vai reforçar o Fortaleza por três anos

Após semanas de negociação, o Fortaleza concretizou a contratação do chileno Diego Valdés. A coluna apurou que o Tricolor vai desembolsar 3,5 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões na cotação atual) ao América do México para contratar o meia, que viaja para a capital cearense na próxima quarta-feira, 11, e assinará contrato por três anos.

Estas cifras correspondem, em valores nominais, ao maior investimento do clube do Pici na aquisição de um jogador, em reais. No fim de 2023, o Leão repatriou Moisés do Cruz Azul, do México, por 3,8 milhões de dólares, que, à época, correspondiam a R$ 18,4 milhões. Vale lembrar que os mexicanos ainda estavam pagando pela compra do atacante, o que foi abatido na nova transferência.

Revelado pelo Audar Italiano, do Chile, Valdés se firmou no futebol mexicano, onde defendeu Morelia, Santos Laguna e América. Foi no atual clube onde obteve os melhores números da carreira, nas temporadas 2022/23 e 2023/24. No total, foram 140 partidas, 38 gols e 30 assistências com a camisa do América, pelo qual foi tricampeão nacional e faturou outros três títulos.

Já em negociação com o Fortaleza, o camisa 10 atuou pela última vez no time mexicano no sábado passado, 31, diante do Los Angeles FC, dos EUA. Diego Valdés tinha outras ofertas, mas optou pelo Tricolor, onde encontrará o compatriota Kuscevic, com quem atuou na seleção do Chile. O meia defendeu La Roja em 37 ocasiões, entre amistosos, Copa América de 2019 e Eliminatórias.

A qualidade técnica, o bom número de participações diretas em gols e a experiência de Valdés foram fatores que levaram ao Leão a fazer o alto investimento na aquisição do chileno, que se junta a Matheus Pereira como reforço para o meio-campo neste meio de ano.

Diego Valdés chegará a Fortaleza um dia depois do fechamento da janela de transferências, que se encerra na próxima terça, 10. Caso o clube não consiga regularizá-lo até lá, o meia só ficará disponível para atuar a partir de 10 de julho, quando abrirá a próxima janela.