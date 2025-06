Vojvoda sob pressão: Fortaleza aproveita pausa para avaliar futuro

Foto: AURÉLIO ALVES Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Racing, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025

O futuro de Juan Pablo Vojvoda está em pauta no Pici. A coluna apurou que o treinador, costumeiramente respaldado pelos dirigentes, agora vive cenário de pressão no cargo e tem o trabalho avaliado pelo Fortaleza, que estuda cenários em meio à pausa no calendário nacional.

O Tricolor trata a situação com cautela por respeito à trajetória vitoriosa do comandante argentino ao longo de quatro temporadas e mais de 300 jogos, além da relação construída entre as partes e o status de idolatria. Mas os maus resultados no primeiro semestre, algumas decisões do treinador e o ambiente tenso contribuíram para um olhar mais amplo sobre a situação, sem posições pré-concebidas — seja de troca ou de permanência.

Vojvoda ainda conta com a confiança de uma parte dos profissionais do dia a dia do clube, mas, por outro lado, já existe uma ala que acredita que a maneira mais urgente de o Leão reagir no Brasileirão para evitar o rebaixamento é com uma troca no comando técnico. E que este seria o momento ideal, para aproveitar o período de treinos a partir do próximo dia 25, quando os atletas retornam das férias.

Há também a ponderação de que o elenco passará por uma reformulação maior a partir da janela de transferências de julho, quando haverá mais chegadas e saídas. O período pós-Mundial também marcará os retornos dos lesionados Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Moisés. O Fortaleza discute se Vojvoda ainda é o nome mais capaz para conduzir o grupo ou se o ciclo chegou ao fim.

O tema deve seguir em pauta nos próximos dias, ainda com uma maior tendência para continuidade do trabalho. Enquanto isso, o Tricolor não fará nenhuma investida no mercado da bola nem contato com qualquer treinador, mesmo que opte por demitir Vojvoda, por respeito ao argentino.