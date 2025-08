Como o Fortaleza "achou" Matheus Pereira e superou times de LaLiga para contratá-lo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Matheus Pereira no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Em apenas seis jogos, Matheus Pereira já conquistou vaga no time titular do Fortaleza e agradou à torcida pelo bom nível técnico. Para trazer o camisa 5, o Tricolor agiu ainda no primeiro mês de 2025, superou a concorrência de clubes espanhóis e contou com a vontade do jogador de voltar ao Brasil, apurou a coluna.

No dia 7 de maio, a coluna publicou, com exclusividade, que o Leão tinha pré-contrato firmado com o volante desde janeiro, já que ele tinha vínculo com o Eibar, da Espanha, até o fim de junho. O anúncio oficial aconteceu 20 dias depois, com um contrato definitivo até dezembro de 2027.

O nome para reforçar o elenco foi sugerido pelo departamento de análise de mercado do clube, o CIFEC (Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube), e o CEO da SAF, Marcelo Paz, tocou a negociação. Como o meio-campista já poderia assinar um pré-contrato no meio do ano, os contatos foram iniciados no início da temporada.

"É um jogador que ia ficar livre para assinar pré-contrato, a gente identificou e começou a contactá-lo. Iniciei os contatos, ainda em janeiro, com os agentes dele, fizemos contatos diretamente com ele também. Logo depois, assinamos esse pré-contrato", relatou Marcelo Paz à coluna.

Matheus saiu ainda jovem do Brasil rumo à Europa e queria retornar ao país para disputar a Série A. Havia interesse de clubes de LaLiga e da segunda divisão da Espanha em contratá-lo, mas o Fortaleza agiu mais rápido para sacramentar o acordo.

O camisa 5 balançou as redes contra o Bahia, logo na estreia, e deu assistências nos jogos diante de RB Bragantino (para Kuscevic) e Corinthians (para Breno Lopes). Além dos números, deu nova dinâmica ao meio-campo do Leão, sobretudo desde a chegada de Renato Paiva.

"É um atleta que tinha interesse de voltar para o Brasil, tínhamos a concorrência de clubes espanhóis, tanto da segunda como da primeira divisão, mas ele estava muito focado em voltar para o futebol brasileiro e viu no Fortaleza uma oportunidade de retomar a carreira dele aqui, haja vista que saiu muito cedo daqui para a Europa e tinha esse objetivo de vencer no país que ele nasceu", explicou Paz.

