Com proposta do Olympiacos, Gustavo Mancha também vira alvo de clube italiano

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Gustavo Mancha no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O zagueiro Gustavo Mancha, do Fortaleza, está na mira do mercado europeu na atual janela de transferências. Além da proposta do Olympiacos, da Grécia, com negociação em andamento entre os clubes, o defensor de 21 anos é alvo do Bologna, da Itália, apurou a coluna.

O clube italiano já monitorava o camisa 39 e mandou um scout a Fortaleza para observá-lo em ação no início deste mês, porém o objetivo da viagem acabou frustrado: Mancha foi expulso logo aos seis minutos na derrota por 5 a 0 para o Botafogo e não entrou em campo no empate sem gols com o Vélez Sarsfield-ARG, em duelos no Castelão.

Há a expectativa de que o Bologna envie proposta antes do fechamento da janela na Itália, em 1º de setembro. Enquanto isso, o Leão tem oferta na mesa e tratativas com o Olympiacos, com discussão sobre forma de pagamento e a necessidade de contratar mais um zagueiro antes de concretizar uma eventual venda.

Os gregos oferecem pagar 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões na cotação atual) por Gustavo Mancha, e o Fortaleza tenta subir o valor ao menos para 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões), mas um acordo sobre os moldes de pagamento podem facilitar a situação. Um valor maior à vista e uma quantidade menor de parcelas, por exemplo, poderia agradar aos cearenses.

As conversas com o clube grego tiveram uma pausa nos últimos dias devido ao duelo das oitavas de final da Libertadores e a reformulação no elenco, com chegadas e afastamento de jogadores. Além disso, o Fortaleza quer garantir a chegada de um novo zagueiro, já que só ficaria com Brítez, Gastón Ávila e Kuscevic no setor.

O Tricolor, que é dono de 70% dos direitos econômicos, pretende vender 50% e manter outros 20% para uma venda futura — os 30% restantes são do Palmeiras. O clube do Pici almeja realizar uma venda entre 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões) e 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões).