Invasão na Libertadores gera novo capítulo nos tribunais entre Fortaleza e Colo-Colo

Foto: Javier TORRES / AFP Torcida do Colo-Colo invade campo no jogo Colo-Colo x Fortaleza, no Estádio Monumental de Santiago, pela Copa Libertadores 2025

Rivais em campo e nos tribunais desde 2022, Fortaleza e Colo-Colo, do Chile, terão um novo capítulo na justiça desportiva nos dias 13 e 14 de novembro. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na sigla em inglês) convocou os dois clubes e a Conmebol para audiência sobre o jogo que teve invasão de campo de torcedores do Cacique, na Copa Libertadores deste ano.

Em 10 de abril, brasileiros e chilenos duelavam em Santiago, pelo Grupo E do torneio continental, e empatavam por 0 a 0, até que parte da torcida mandante entrou no gramado. A partida foi cancelada e, posteriormente, a Conmebol decretou vitória por 3 a 0 do Tricolor, punindo também o Colo-Colo com jogos de portões fechados e multa.

O Cacique recorreu na tentativa de suspender a Libertadores para que a decisão inicial fosse avaliada por uma instância superior — neste caso, o TAS —, mas não teve sucesso — Fortaleza e Atlético Bucaramanga, da Colômbia, apresentaram defesa para que a punição fosse mantida.

O Colo-Colo, então, foi ao TAS na tentativa de reverter a punição. Tanto o clube chileno quanto o Tricolor e a Conmebol já apresentaram defesa formal ao órgão, que agora realizará a audiência em Lima, no Peru, com presença das três partes. O Leão do Pici conta com um advogado especializado em casos internacionais na justiça desportiva, que também atuou no caso Lucero.

A situação que afetaria diretamente o Fortaleza seria se o TAS anulasse a decisão da entidade máxima do futebol sul-americano que determinou vitória brasileira na partida, o que interferiria na Libertadores — com final já definida, entre Palmeiras e Flamengo, no próximo mês.

No cenário atual, é mais provável que o Colo-Colo consiga apenas que o Tribunal aplique nova decisão acerca da punição de jogos sem torcida em competições Conmebol ou da multa financeira.

A audiência no TAS marca mais um capítulo na relação entre Fortaleza e Colo-Colo nos últimos anos. As equipes se enfrentaram em 2022 e 2025 pela Libertadores e também travaram disputa nos tribunais por Juan Martín Lucero, em que o Tricolor chegou a acordo de R$ 10 milhões para evitar punição.