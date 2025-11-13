Marcelo Paz recebe sondagem para ser CEO da SAF do Atlético-MG

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2025: Marcelo Paz em desembarque do novo treinador do Fortaleza, Martín Palermo no Aeroporto Internacional Pinto Martins. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz voltou a ser alvo de um antigo interessado visando a próxima temporada. A coluna apurou que o Atlético-MG, que passa por um processo de troca de CO da SAF, fez novo contato com o dirigente cearense de olho em 2026.

O contato do clube de Belo Horizonte (MG) com Paz ocorreu no fim de semana passado, antes mesmo do Galo anunciar, na terça-feira, 11, a saída de Bruno Muzzi ao fim deste ano. Por coincidência, as equipes se enfrentaram nessa quarta-feira, 12, na Arena MRV, e empataram em 3 a 3.

O clube mineiro informou que o futuro CEO "terá seu nome divulgado no início de dezembro, e ficará até o fim do ano fazendo o processo de transição ao lado de Bruno Muzzi".

O nome de Marcelo Paz agrada a Rubens Menin e Rafael Menin, dois dos donos da SAF atleticana e com quem mantém boa relação. O dirigente do Tricolor, inclusive, já havia sido procurado no fim do ano passado, mas recusou.

Marcelo não pretende tomar decisões acerca do futuro — seja de permanência no Pici ou de saída — neste momento, a cinco jogos do fim do Brasileirão e com o Leão na briga pela permanência na elite. A definição de continuidade ou fim de contrato — para outro clube ou não — deve ocorrer depois do encerramento da Série A.