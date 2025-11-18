Sesporte libera, e Castelão receberá jogos de Ceará e Fortaleza em dias seguidos

Foto: Vitor Silva/Botafogo Estádio Arena Castelão, em Fortaleza

A Secretaria do Esporte (Sesporte) do Governo do Estado do Ceará deu o aval à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a Arena Castelão receba jogos de Ceará e Fortaleza em dias consecutivos, no fim deste mês, apurou a coluna.

O Vovô encara o Cruzeiro no dia 29, às 20h30min, pela 36ª rodada da Série A, enquanto o Leão enfrenta o Atlético-MG, dia 30, às 19h30min, pela 35ª rodada. Ao Esportes O POVO, após a CBF divulgar a tabela, a Sesporte informou inicialmente que respeitaria a portaria.

Em fevereiro deste ano, a Sesporte publicou portaria que estabelecia que as partidas marcadas para o Gigante da Boa Vista deveriam respeitar um intervalo mínimo de 66 horas. A medida visava preservar o gramado, que se tornou um problema e virou alvo de críticas nos últimos anos.

A CBF informou que não seria viável alterar a data destes jogos, o que mobilizou um trabalho nos bastidores para que houvesse a flexibilização quanto à determinação — que é prevista na própria portaria e já havia ocorrido no início do Brasileirão.

Com autorização da Polícia Militar, a Sesporte comunicou à entidade máxima do futebol nacional e aos clubes que os dois confrontos poderão ser realizados no Castelão, sem necessidade de mudança de data.

O estádio também teve uma brecha no calendário durante a atual Data Fifa, com intervalo de jogos. O mais recente foi no dia 9 deste mês (Fortaleza 2x2 Grêmio) e o próximo será na quinta-feira, 20 (Ceará x Internacional).