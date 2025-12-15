Conselho de Administração da SAF do Fortaleza terá duas trocas; veja nova composição

Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Em reunião na noite desta segunda-feira, 15, os conselheiros do Fortaleza votarão para aprovar duas mudanças na composição do Conselho de Administração da SAF. No mesmo encontro, os associados do clube também farão a apreciação do orçamento de 2026.
Wendell Regadas e Elias Leite deixarão o colegiado da SAF e darão lugar ao economista Lauro Chaves Neto e ao empresário Zakaria Benzaama. Os dois nomes foram indicados pela diretoria executiva da associação.
Seguem no órgão, portanto, Fabiano Barreira (presidente), Bruno Cals (vice-presidente) e Bruno Acioli (membro efetivo). O mandato do trio deverá ser renovado no início do próximo ano.
Na semana passada, o Conselho da SAF assegurou a permanência do CEO Marcelo Paz para a próxima temporada. A partir da aprovação do orçamento, mudanças devem ocorrer na parte administrativa, tanto na diretoria quanto no corpo de funcionários.
Lauro Chaves Neto, que já foi dirigente do Tricolor em outras ocasiões, é economista, é PhD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, professor adjunto da Uece desde 2003 e já foi Conselheiro do Conselho Federal de Economia como também já presidiu o Conselho Regional de Economia e o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças.
Já o empresário Zakaria Benzaama é CEO da Fortal Log e sócio-fundador da FTrade, uma das patrocinadoras do Fortaleza.
