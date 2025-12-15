Conselho de Administração da SAF do Fortaleza terá duas trocas; veja nova composição

Foto: Divulgação/FIEC Lauro Chaves Neto vai integrar o Conselho de Administração da SAF do Fortaleza

Em reunião na noite desta segunda-feira, 15, os conselheiros do Fortaleza votarão para aprovar duas mudanças na composição do Conselho de Administração da SAF. No mesmo encontro, os associados do clube também farão a apreciação do orçamento de 2026.

Wendell Regadas e Elias Leite deixarão o colegiado da SAF e darão lugar ao economista Lauro Chaves Neto e ao empresário Zakaria Benzaama. Os dois nomes foram indicados pela diretoria executiva da associação.

Seguem no órgão, portanto, Fabiano Barreira (presidente), Bruno Cals (vice-presidente) e Bruno Acioli (membro efetivo). O mandato do trio deverá ser renovado no início do próximo ano.

Na semana passada, o Conselho da SAF assegurou a permanência do CEO Marcelo Paz para a próxima temporada. A partir da aprovação do orçamento, mudanças devem ocorrer na parte administrativa, tanto na diretoria quanto no corpo de funcionários.

Conselho de Administração da SAF do Fortaleza: quem são os novos membros

Lauro Chaves Neto, que já foi dirigente do Tricolor em outras ocasiões, é economista, é PhD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, professor adjunto da Uece desde 2003 e já foi Conselheiro do Conselho Federal de Economia como também já presidiu o Conselho Regional de Economia e o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças.

Já o empresário Zakaria Benzaama é CEO da Fortal Log e sócio-fundador da FTrade, uma das patrocinadoras do Fortaleza.

