Fortaleza vai ao mercado por novo CEO e busca nome com experiência no futebol

Foto: Staff Images / CONMEBOL Bandeira do Fortaleza no gramado da Arena Castelão no jogo Fortaleza x River Plate, pela Copa Libertadores

Um dia depois da saída de Marcelo Paz, o Fortaleza se movimenta para contratar o novo CEO da SAF. A coluna apurou que o clube não buscará uma opção “caseira” e está no mercado para contratar o futuro dono do cargo, priorizando um perfil mais voltado ao futebol e já com experiência no meio.

A definição do nome e as negociações serão conduzidas pelo Conselho de Administração da SAF, que quer agilidade no processo de definição do sucessor de Paz às vésperas do início da temporada 2026 e com a necessidade de uma grande reformulação no elenco, com saídas e chegadas de jogadores.

Em outros momentos, dirigentes do próprio clube eram apontados como possíveis opções, como Gama Filho, que já foi vice-presidente e hoje é diretor de planejamento e resultados da diretoria executiva da associação. Havia também um apelo da torcida pela volta de Alex Santiago, ex-diretor de futebol e ex-presidente.

Mas o Conselho de SAF optou por contratar um profissional do mercado e com vivência em clubes. As questões administrativas e financeiras da SAF têm sido tocadas pelo CFO Rodrigo Montenegro, o que deixará o novo CEO com atuação mais direta no departamento de futebol, a exemplo do que Marcelo Paz já fazia.

Com o início da pré-temporada marcado para esta segunda-feira, 29, os temas do carro-chefe do clube, neste primeiro momento, serão tocados pelo diretor Sérgio Papellin - o setor ainda conta com o coordenador técnico Marcelo Boeck, o gerente de futebol Daniel de Paula Pessoa e o supervisor Júlio Manso.