Sonho, 2ª chance e desgaste: por que Paz deixou Fortaleza rumo ao Corinthians

Às vésperas do início da pré-temporada de 2026, o Fortaleza teve um sábado, 27, movimentado com a perda de uma peça fundamental do planejamento. Marcelo Paz, CEO da SAF, deixou o Pici e foi anunciado como novo executivo de futebol do Corinthians. O que levou o dirigente a mudar de ideia duas semanas após a confirmação da permanência para o próximo ano?

Paz tinha o sonho de trabalhar em um dos gigantes do futebol brasileiro. Ele recusou ofertas em outros momentos, mas já havia balançado em duas oportunidades: em uma das investidas do Atlético-MG e outra do próprio Timão, em 2024, em que seria CEO da gestão de Augusto Melo.

O dirigente cearense teve ascensão nacional à medida que o Fortaleza tinha sucesso esportivo, tornou-se um dos principais nomes do mercado do futebol e virou presidente da Liga Forte União (LFU), com prestígio na CBF durante a gestão de Ednaldo Rodrigues - o que mudou sob o comando de Samir Xaud. Estar em um grande centro do futebol nacional era um desejo profissional.

A segunda tentativa do Corinthians em um intervalo curto de tempo também foi vista como uma rara oportunidade. Apesar dos problemas políticos e financeiros do clube paulista, Marcelo Paz entende que pode lidar com a situação, contornar problemas e aproveitar o potencial do Timão para reverter o cenário - o que seria um grande case de sucesso na carreira.

A retomada do interesse alvinegro logo após o rebaixamento do Fortaleza para a Série B fez o dirigente considerar que a escolha era pela trajetória completa no Pici, e não por um recorte anterior de bons resultados. Da parte do Corinthians, a ausência de multa rescisória para contratar Paz foi um fator positivo. Ele chega ao Parque São Jorge depois de uma temporada de títulos no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.

Somado à nova chance de ir para o Corinthians, o desgaste interno e externo enfrentado pelo CEO ao longo de 2025 pesou na escolha. Marcelo Paz considera que foi o principal alvo da pressão em um ano de resultados ruins e se sentiu isolado politicamente em alguns momentos, sobretudo na discussão pública com o ex-presidente Luis Eduardo Girão. Os atritos com o ex-diretor de futebol Alex Santiago e as cobranças das arquibancadas também abalaram o dirigente.

No Pici, a decisão causou surpresa. O então CEO da SAF contratou Thiago Carpini, participou da construção do planejamento de 2026, estabeleceu valores para possíveis vendas de jogadores e atuou em negociações para contratações. Na sexta-feira, 26, por exemplo, teve longa reunião acerca do orçamento do próximo ano. No próprio sábado, antes do vazamento da notícia, ainda participava de discussões sobre o elenco.

A confirmação da saída partiu do presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira, seguida de uma carta aberta do próprio Paz. Horas depois, o Corinthians oficializou o acordo. Foram quase 11 anos no Fortaleza, como diretor de futebol, vice-presidente, presidente e CEO, com sete títulos estaduais, três da Copa do Nordeste e um da Série B.