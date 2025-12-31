Marcelo Paz indica, e executivo do Fortaleza vai para o Corinthians

Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Antes mesmo de se apresentar ao Corinthians, Marcelo Paz já iniciou as atividades como executivo de futebol e fez a primeira indicação de um profissional. A coluna apurou que o executivo de operações da SAF do Fortaleza, Thiago Ayres, deixou o clube e vai trabalhar no Timão a convite do ex-CEO tricolor.
Ayres era responsável pela operação de jogo do Leão como mandante, na Arena Castelão e no PV, e também fazia a articulação com entidades (FCF, CBF e Conmebol) e clubes quando o time era visitante.
O dirigente se despediu do Fortaleza nessa terça-feira, 30, comunicando que aceitou um novo desafio profissional “a convite do presidente Marcelo Paz”. Thiago Ayres terá atuação direta ao lado do novo chefe do futebol do Corinthians.
Esta é a terceira saída da diretoria da SAF do Leão nas últimas semanas, desde o fim da temporada 2025. Antes da dupla que rumou para o Timão, o executivo administrativo Arthur Lídio havia deixado o cargo por questões pessoais.
