Logo O POVO+
Orçamento, feminino e master: reunião do Conselho do Fortaleza dura até a madrugada
Comentar
Foto de Afonso Ribeiro
clique para exibir bio do colunista

Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas

Afonso Ribeiro esportes

Orçamento, feminino e master: reunião do Conselho do Fortaleza dura até a madrugada

Encontro virtual, com mais de 120 conselheiros, durou até 1h30min desta terça-feira, 30, e teve clima tenso, com questionamentos sobre a situação do clube
Comentar
Bandeira do Fortaleza hasteada no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Foto: João Moura/Fortaleza EC Bandeira do Fortaleza hasteada no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

A última reunião do Conselho Deliberativo do Fortaleza em 2025, na noite dessa segunda-feira, 29, teve alto quórum, clima agitado e muitas cobranças acerca do orçamento do próximo ano, do fim do futebol feminino e da saída do patrocinador master, além da eleição do Conselho de Administração da SAF, apurou a coluna.

As pautas do encontro virtual eram a apresentação do planejamento do departamento de futebol para 2026 e a votação dos orçamentos da SAF e da associação. Mas os questionamentos e as cobranças para o pleito do Conselho da SAF se alongaram e duraram mais de duas horas, até haver uma definição.

Eram mais de 120 conselheiros presentes, número alto para o que geralmente costuma haver nas reuniões. O encontro chegou ao fim entre 1 hora e 1h30min da madrugada desta terça, 30, com a aprovação do orçamento em votação apertada - o número de presentes já era bem inferior. O futebol profissional não chegou a ser pauta, o que causou a saída à francesa do diretor de futebol Sérgio Papellin da reunião.

Leia mais

A projeção orçamentária de R$ 225 milhões foi apontada por um conselheiro como “extremamente otimista”, sobretudo em relação ao montante previsto para venda de jogadores (R$ 65 milhões). As cifras são superiores à previsão de 2025, em que o Tricolor estava na Série A do Brasileirão. Também gerou incômodo a estimativa de R$ 42 milhões em empréstimos ao longo do ano.

Houve a ponderação de que é necessário negociar atletas para enxugar a folha, sob o risco de haver atrasos salariais e os jogadores poderem recorrer à Justiça para rescindir o contrato, o que faria os ativos se tornarem passivos.

A previsão de custo mensal com a folha de jogadores do futebol profissional é de R$ 4,6 milhões, mas houve divergência na reunião, já que o valor chegaria a cerca de R$ 6 milhões incluindo encargos, 13º salário e luvas, por exemplo.

Futebol feminino e patrocinador master

Antes da reunião, entre o fim da tarde e o começo da noite, duas notícias deixaram o clima tenso: a saída da Cassino Bet, patrocinadora master, divulgada pela coluna em primeira mão, e o encerramento das atividades do futebol feminino depois do título estadual e do acesso para a Série A1 do Brasileirão da modalidade.

O CFO da SAF do Fortaleza, Rodrigo Montenegro, confirmou que a empresa acionou a cláusula de rescisão prevista em contrato, em caso de queda do time masculino no Brasileiro, e deixa o clube. A projeção é de conseguir um novo acordo com cifras anuais em torno de R$ 13 milhões.

Já o fim do futebol feminino, anunciado pelo clube sob a alegação de “restrição orçamentária, da ausência de recursos específicos e da incapacidade financeira de manutenção da modalidade”, também causou insatisfação entre os conselheiros, questionando se não haveria receita mesmo com um orçamento alto.

Foto do Afonso Ribeiro

Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?