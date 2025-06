Mundial de Clubes 2025: quando o videogame vira realidade na TV, no rádio e na internet

Foto: Orlando Ramirez/Getty Images/AFP Vista detalhada do troféu, em exibição no Estádio BMO, em Los Angeles

É um torneio que, até pouco tempo atrás, parecia um delírio de videogame ou uma ideia distante. Agora, é realidade — com ampla cobertura da mídia tradicional e alternativa. No Brasil, os jogos serão exibidos por TV Globo, Sportv, CazéTV e DAZN, garantindo aos torcedores múltiplas opções de plataforma para acompanhar a disputa.

O destaque vai para a TV aberta, que não só transmitirá partidas com clubes brasileiros, mas também confrontos entre potências europeias. A Globo exibe três jogos já neste domingo, 15, inclusive um duelo sem representantes nacionais: PSG x Atlético de Madrid, às 16 horas. Em seguida, tem Palmeiras x Porto, às 19 horas, e Botafogo x Seattle Sounders, às 23 horas.

Leia mais Tudo sobre o novíssimo Super Mundial de Clubes da Fifa Sobre o assunto Tudo sobre o novíssimo Super Mundial de Clubes da Fifa

O DAZN é o detentor global dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes 2025. A plataforma de streaming esportivo, criada em 2015, comprou os direitos diretamente da Fifa e foi responsável pelo sublicenciamento para o Grupo Globo e a CazéTV, que transmitirá todos os jogos no YouTube, e ainda fechou acordos com Disney e SKY para a retransmissão de seu sinal.

E o rádio? Claro que não ficou de fora. A Rede CBN prepara uma grande cobertura, com transmissões dos jogos e um programa diário especial, o “CBN na Copa do Mundo de Clubes”, que irá ao ar às 15h30min, com análises, bastidores e entrevistas. No Ceará, os ouvintes podem acompanhar pela Rádio O POVO CBN em Fortaleza (95,5 FM) e na Região do Cariri (93,5 FM).

Outras emissoras também entram na cobertura: Rádio Tupi (RJ), Transamérica (SP/RJ), Itatiaia (MG), Energia 97 FM (SP), Bandeirantes/BandNews (SP) e Jovem Pan (SP) já se organizaram para narrar e comentar os jogos ao vivo, mantendo viva a tradição da transmissão esportiva no rádio, mesmo em tempos de múltiplas telas.

O Mundial de Clubes 2025 já se mostra um sucesso de audiência, visibilidade e interesse comercial. A expectativa das marcas é enorme, e as emissoras aproveitam a ausência do Brasileirão para preencher a programação com o que há de mais nobre no futebol internacional.

Quase um mês sem o amado — ou odiado — Campeonato Brasileiro. Nos resta aproveitar essa oportunidade de ver clubes brasileiros enfrentando gigantes europeus e sul-americanos em uma competição com cara de Champions League e o nosso jeitinho.

Até onde as nossas equipes vão? Essa é a pergunta que me faço desde o anúncio da Copa do Mundo de Clubes. A resposta, como sempre, virá em campo — e em todas as telas e frequências disponíveis.