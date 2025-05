Aula com Kyra Gracie, fit dance, beach tennis e shows: Corrida Pague Menos terá programação gratuita

Foto: divulgação Circuito de Corridas Pague Menos vai ter uma super programação gratuita para toda a família no Aterro da Praia de Iracema, nos dias 23 e 24 além da corrida dia 25

Além da corrida, o 12º Circuito de Corridas Pague Menos terá três dias de programação gratuita, com expectativa de receber mais de 100 mil pessoas. Evento inclui aulões de fitdance, aula de defesa pessoal com Kyra Gracie, treino funcional, aulas de beach tennis, participação do Bita, do “Mundo Bita”, e shows musicais.

Atrações estarão na Arena da Saúde, na Praia de Iracema, em Fortaleza, de 23 a 25 de maio. No domingo, 25, ocorre a corrida, com cerca de 10 mil participantes distribuídos nos percursos de 2km, 5km, 10km e 21km.

Programação de sexta-feira, 23

Na sexta-feira, 23, a programação será das 8h às 20h com atendimento farmacêutico, treino funcional, aulas de beach tennis e carimba, estande de parceiros com experiências interativas, aulão de fit dance, além da abertura oficial do evento, com show da banda “Os Transacionais”.

Programação de sábado, 24

No sábado, 24, evento promove aula de defesa pessoal com Kyra Gracie, ícone do jiu-jitsu brasileiro e pentacampeã mundial da modalidade. Além de aula de crossbeach, beach tennis, vôlei e futevôlei, atendimento farmacêutico e show musical da “Banda Dó Ré Mix”.

A partir de 16h, também acontece a edição da Corridinha Pague Menos, para crianças de 1 a 13 anos.

O momento contará com a participação do personagem Bita, do “Mundo Bita”. Evento também terá a presença da campeã do Big Brother Brasil 2025, a cearense Renata Saldanha, que fará apresentação de dança para as crianças.

Programação de domingo, 25

No domingo, 25, a partir das 5h ocorre o alongamento e aquecimento dos participantes. Às 5h15min será a largada do percurso de 21km e às 5h35min dos percursos de 2km, 5km e 10km.

Para encerrar a programação, o palco 360º recebe show do ex-vocalista do Legião Urbana, “André Frateschi e Banda”, com um repertório de releituras de grandes clássicos do rock nacional.

“Nosso objetivo é promover a cultura da prática de atividades físicas, reforçando o nosso compromisso com a saúde, bem-estar e qualidade de vida”, explica Renato Camargo, VP de clientes da Pague Menos.



Causa sociais apoiadas

Assim como nas edições anteriores, o Circuito de Corridas Pague Menos destinará parte do valor das inscrições para entidades sociais. Este ano, a contribuição será direcionada para a Associação Brasileira de Amiotrofia Muscular Espinhal (Abrame) e para a Associação Peter Pan (APP), que atua no apoio a crianças e adolescentes com câncer.

A Arena da Saúde também contará com um estande da Fundação do Rim, entidade que desenvolve ações de prevenção da doença renal crônica e projetos de assistência social às pessoas em terapia renal que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Ação visa conscientizar o público sobre a importância da doação de órgãos. O apoio à iniciativa também será transmitido aos corredores por meio de uma mensagem ilustrada no número de peito da Corrida.

Outra iniciativa beneficiada será o Projeto Renascer, que atua para facilitar o acesso dos pacientes com doença renal crônica a exames indispensáveis para a realização do transplante renal no estado do Ceará. Para contribuir, os interessados devem entrar em contato por meio do telefone (85) 3879.6122 (fixo e WhatsApp).

Serviço



Atividades Arena Saúde

Para participar das atividades, os interessados precisam comparecer no dia e horário da atração escolhida. A participação é mediante a disponibilidade de vagas de cada atividade.

Entrega de kits

A entrega dos kits do 12º Circuito de Corridas ocorrerá no dia 23/05, das 8h às 20h (adulto e infantil), e no dia 24/05, das 8h às 12h (infantil) e das 8h às 17h (adultos).

Corrida

Corridinha Pague Menos: dia 24, sábado, a partir da 16h

Corrida adultos: dia 25, domingo, com largada às 5h15min para 21K e 5h35min para 2k, 5K e 10K.

Mais informações: https://circuitodecorridas.paguemenos.com.br/#top