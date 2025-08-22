1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida: veja percursos do Challenge Fortaleza

Foto: Divulgação/Challenge Serão 90km de bicicleta dentro de Fortaleza

Dia 31 deste mês Fortaleza recebe, pela primeira vez, o maior circuito de triatlo da Europa. O Challenge Family Fortaleza terá largada e chegada na avenida Beira Mar, e programação que se estende por quatro dias na orla da capital cearense. Veja percurso da prova.

A prova reunirá triatletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior, que vão encarar os desafios do Half Distance: 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

Percurso 100% urbano em Fortaleza

Pela primeira vez, uma prova de triatlo de longa distância será realizada com o ciclismo 100% dentro dos limites urbanos da capital, com vias largas, bom asfalto e segurança para os atletas.

A primeira prova a ser realizada é a de natação, que terá seus 1,9 km em volta única, entre os espigões da Praia de Iracema (João Cordeiro e Rui Barbosa).

A transição da natação para o ciclismo será em frente ao Ideal Clube e segue pela avenida Beira Mar até o final, passando pelo Mercado dos Peixes. Em seguida, entra na via expressa, pela avenida Governador Raul Barbosa até o viaduto da avenida Murilo Borges.

Depois, entra na avenida Senador Carlos Jereissati, passando em frente ao aeroporto, fazendo o retorno no bairro Montese, e retornando o trajeto até o ponto inicial da via expressa, completando uma volta. O percurso consiste em 3 voltas iguais de 30km.

Na última volta, ao invés de voltar pela via expressa, os atletas seguem pela Beira Mar, entram na rua Nunes Valente, depois na avenida Abolição, e finalizam na transição, entregando a bike.

O ciclismo terá três voltas de 30 km, passando por vias como avenida Beira-Mar, Raul Barbosa e Senador Carlos Jereissati (aeroporto). Já a corrida terá três voltas de 7 km pela nova avenida Beira Mar, totalizando 21,1 km.

Programação completa

Além da prova principal, o evento conta com atrações para toda a família, incluindo o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado, 30, com percurso de 7 km na Via Paisagística da Beira-Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos, também no sábado; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo.

A cerimônia de premiação será realizada no domingo, 31, a partir das 13h30min, no mesmo local.

Serviço

Entrega de kits – Expo Challenge

Local: Arena Beira-Mar

Quinta-feira (28/08): 14h às 20h

Sexta-feira (29/08): 10h às 20h

Sábado (30/08): 8h às 12h

Challenge Family Fortaleza

31 de agosto (domingo), a partir das 5h10

Nova avenida Beira-Mar – Fortaleza/CE

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza

Challenge 7K + Challenge Junior

30 de agosto (sábado), a partir das 8h30

Via Paisagística da Beira-Mar

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza