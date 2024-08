Paris-2024: um terço dos atletas assumidos vão levar medalha para casa

Foto: Rafael Ribeiro/CBF O time com maior número de atletas assumidos em Paris-2024 foi a seleção brasileira feminina de futebol: são pelo menos 8 lésbicas ou bissexuais

Terminados os Jogos Olímpicos de Paris-2024, podemos fechar para balanço. No mínimo 195 atletas competiram depois de ter saído do armário. No início da Olimpíada, o OutSports identificava 144 esportistas assumidos. E, conforme eu ressaltava — e reitero —, eram pelo menos 144 e são pelo menos 195.

O número real certamente é maior. Porque ninguém é capaz de conhecer a vida íntima de 11.216 atletas a ponto de cravar a sexualidade de cada um deles. E também porque nem todo mundo sai do armário, o que não faz da pessoa nem mais, nem menos LGBT.

Em Londres-2012, o mesmo OutSports apontava só 23 assumidos na competição. Na Rio-2016, eram 56. Em Tóquio-2020, o número disparou para 186. E, agora, acréscimo de 4,8% para chegar aos 195.

O número, apesar de relevante, subdimensiona a realidade. Porque 195 de 11.216 dá menos de 2%. Hoje, estima-se que cerca de 10% da população seja LGBTQIA+. A cifra varia muito de país para país, e só vêm aumentando nas últimas décadas, em que muitos tabus tombaram. Mas é emblemático o fato de apenas 26 países terem atletas assumidos vestindo suas cores.

E a resposta para isso está no 27º "país" na conta: o time olímpico de refugiados.

Cindy Ngamba, de 25 anos, é medalhista de bronze no boxe (até 75 kg). Nascida no Camarões, ela mora no Reino Unido desde os 11. Apesar de treinar com os britânicos, ela não pode representar o país que a acolheu por não ter um passaporte. Ao mesmo tempo, ela não pode voltar à sua terra natal, onde a homossexualidade é crime. Rende até cinco anos de prisão.

Foi assim que se fez a primeira medalhista olímpica da história do time de refugiados.

O Brasil fechou a conta com 30 atletas assumidos, logo atrás dos Estados Unidos, os líderes, com 33 e uma delegação com o triplo de competidores. Em fato, 11% dos esportistas brasileiros em Paris-2024 se identificam como LGBTQIA+, contra 5% dos americanos/norte-americanos/estadunidenses (escolha seu gentílico).

Quanto aos resultados, são ótimos. Foram 15 ouros, 13 pratas e 14 bronzes para o Time LGBT. Seria o suficiente para garantir um hipotético sexto lugar no ranking de ouros e sétimo no rol dos pódios. Ao todo, 64 dos 195 atletas do arco-íris vão levar uma medalha para casa. Isso dá 32% — um terço, vai — dos competidores assumidos. Isso porque muitos são de esportes coletivos, nos quais apenas uma medalha sobe ao quadro.

E, bem, medalha conquistada junto aos "simpatizantes" ainda vale, né?