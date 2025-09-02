A breve carreira de atleta profissional

Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP Jakub Jankto em ação pela seleção da República Tcheca

Foi um dia desses — mas já faz um ano e meio — que eu comemorei a chance de escalar uma seleção masculina internacional de atletas assumidamente LGBTQIA+. A ocasião era a saída do armário do meia tcheco Jakub Jankto, então jogador do Sparta Praga, gigante do futebol do leste europeu. Era um nome que chamava atenção por um motivo específico: tratava-se de um jogador ainda em atividade e com passagem pela seleção do próprio país. Algo inédito até hoje.

Pois bem, Jankto agora entra no rol dos ex-jogadores. No mês passado, ele confirmou a aposentadoria após praticamente não mais entrar em campo desde que se assumiu LGBT. Não, não foi a homofobia que o afastou dos gramados, mas uma grave lesão no tornozelo.

Depois de se assumir, em fevereiro de 2023, Jankto terminou 2022-2023 alternando entre titular e reserva do Sparta Praga, que foi campeão tcheco. Já para a temporada seguinte, ele se transferiu para o Cagliari, voltando ao futebol italiano, onde viveu o auge por Udinese e Sampdoria.

Desde então, ele mal e mal esteve em campo. Foram 20 partidas em 2023-2024, a maioria entrando no decorrer do jogo. Pelo Cagliari, Jankto fez um único gol, na vitória por 1 a 0 sobre o Empoli, pela Serie A italiana, em 3 de março de 2024. A derradeira partida foi pouco mais de um mês depois, contra a Internazionale, em Milão. Já pela seleção tcheca, a despedida foi em 2022, no empate em 2 a 2 contra a Espanha pela Liga das Nações.

Nas redes sociais, o atleta de 29 anos confirmou que "infelizmente, não irá continuar (a carreira)", em razão de uma lesão ligamentar no tornozelo. Jankto revelou ainda que voltou para a cidade natal dele Praga, na Tchéquia, onde vive a ex-esposa Marketa Ottomanska, junto ao filho de Jankto, David. A ex, inclusive, chegou a dar declaração em apoio ao então atleta quando ele saiu do armário.

Sempre que falo de uma aposentadoria precoce no futebol, me vem a imagem do craque Marco van Basten, que deixou os campos aos 28. Ele relata que em 1994, aos 30, ele precisava rastejar até o banheido diante da imensa dor no tornozelo várias vezes operado. Uma contusão o levou do auge no futebol à profunda infelicidade.

É normal olhar o prestígio e dinheiro que o futebol rende. Mas viver do próprio corpo pode ser duro. Que Jankto tenha uma nova vida, com grandes realizações, junto ao filho. No campo, ele já fez história.