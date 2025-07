Julgar o livro pela capa

Foto: Site/Human Library Biblioteca Humana

Os livros publicados pela Biblioteca Humana são de carne e osso. Em eventos, organizados por universidades ou organizações, acontecem lançamentos. Um leitor escolhe um livro no catálogo da biblioteca viva, sobre um tema específico, em meio a títulos que representam a diversidade de grupos sociais.

Por exemplo, muçulmanos, ex-reclusos, veganos, pessoas com HIV, não-binários, migrante. Por trinta minutos, em um espaço seguro e neutro, faz-se a leitura — o leitor toma café com a sua história.

O conceito veio da Dinamarca, surgiu no ano 2000 e já se espalhou por oitenta países. Conversas que podem mudar as pessoas, quebrar estereótipos e preconceitos, através do diálogo. E se não mudam de imediato a maneira de ver aspectos do mundo, pelo menos abrem páginas novas na cabeça de alguém.

Três regras geram esta biblioteca: respeito mútuo, não julgar o outro ou levar o que é dito para o debate, e a confidencialidade.

Na Universidade de Glasgow, na Escócia, pesquisadores estudam os possíveis impactos destas interações sociais em populações estigmatizadas, já que a Biblioteca Humana se utiliza de algumas estratégias para desmantelar estereótipos.

Temos o aprendizado (educativo) com as histórias lidas, o contato interpessoal direto (face a face) e a abertura, de parte e de outra, para uma ação de troca e de diálogo.

Sai-se desta conversa, de alguma forma, mudado — ou tocado. Parece simples, mas o impacto é enorme. Durante a leitura, o leitor é encorajado a fazer perguntas abertas (e respeitosas), e o livro escolhido partilha suas experiências de discriminação, de desafios que enfrenta e as suas perspectivas. A partir destas perguntas iluminadoras, o “livro” também muda, pois, a troca é transformadora.

No trabalho de repórter do O POVO, li muitos livros na vida, em entrevistas e viagens, sem me dar conta de que já eram estas as leituras. Até hoje as páginas lidas dos outros me acompanham, fazem parte de mim e da minha história. A leitura da experiência dos outros vitamina e colore nosso próprio livro. Muda nosso olhar. Estes “livros” que eu li são parte da minha experiência.

Quem nunca abriu o livro de um outro, anda só, talvez a julgar os outros pela capa. Os livros estão por aí, basta irmos ao encontro deles, à condição de termos ouvidos, mente e coração abertos.