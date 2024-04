Margem equatorial deve atrair salários de até R$ 40 mil para o Nordeste

Foto: Arquivo Petrobras Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Margem Equatorial

A constatação de um segundo poço com petróleo na Margem Equatorial pela Petrobras, na semana passada, dá novo fôlego à expansão do setor de petróleo e gás no Brasil e significa a geração de cargos cujos salários são de até R$ 40 mil entre o Norte e o Nordeste do País.

Na mira da principal petroleira do País, a nova reserva vai do Rio Grande do Norte até o Amapá e também desperta o interesse de outras petroleiras. Na Guiana, onde existe uma área de condições semelhantes à brasileira, a Exxon Mobil explora 655 mil barris diariamente.

Para isso, profissionais qualificados são necessários. E um profissional qualificado recebe bem. Levantamento da Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência, aponta que funções de liderança na área de petróleo e gás têm salários de até R$ 40 mil - no caso do gerente de manutenção.

Os motivos apontados pela empresa para o aumento das contratações ainda não tem a Margem Equatorial no radar, mas sinaliza o que pode ser observado entre o Norte e o Nordeste do País nos próximos anos com o avanço da exploração da área.

"A grande expansão do mercado e produção recorde de petróleo e gás no país fizeram com que as organizações buscassem mais profissionais de níveis gerenciais ou técnicos com conhecimentos específicos para atuarem em projetos de alta complexidade", afirma Sergio Castellano, diretor da Michael Page.

As contratações deste tipo de profissional, que inclui ainda gerente de integridade de poço (salário de R$ 18 mil a R$ 30 mil) e gerente de desenvolvimento de negócios (Salário: R$ 22 mil a R$ 26 mil), aumentaram em 30% no primeiro trimestre de 2024.

Direitos autorais nas Festas Juninas na mira do Ecad

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) inicia em Fortaleza, na semana que vem, uma campanha de conscientização focada no nordeste, para que produtores das festas juninas se atentem ao devido pagamento de direitos autorais. A superintendente Isabel Amorim estará na Capital para tratar do assunto com autoridades locais.

Levantamento feito pelo Ecad para a coluna aponta Dorgival Dantas como o autor de maior presença no ranking de mais tocadas em shows e festas juninas do Ceará e do Nordeste em 2023. Veja os rankings:

CEARÁ

Anunciação - Alceu Valença



Destá - Dorgival Dantas



Pode chorar - Dorgival Dantas



Esperando na janela - Blanch



Me diz amor - Accioly Neto

FORTALEZA



Anunciação - Alceu Valença



Destá - Dorgival Dantas



Asa branca - Gonzagão / Humberto Teixeira



Por que - Dorgival Dantas



Pode chorar - Dorgival Dantas

Energia

A cearense Ceneged prepara a entrada na área de manutenção e serviços para energia eólica em 2024, quando comemora 19 anos de atuação. Nesse tempo, ampliou a atuação para mais 11 estados e atende 14 milhões de unidades consumidoras. A investida no setor eólico, diz o diretor-presidente Renato Felipe, é "a contribuição para o movimento de transição energética".

Vida

A seguradora Icatu mira uma expansão no seguro de vida individual em 2024 na praça de Fortaleza. A meta foi revelada quando a empresa informou do crescimento de 35% em prêmios no Nordeste em 2023. Ao todo, foram R$ 100 milhões em pagamentos de indenizações no período.

200

mil reais foi o investimento do At Home Store no Via Sul Shopping. O mercado inteligente inaugurou dia 13 no Piso 2 e faz parte de uma rede de conveniência inteligente, baseada no honest Market - modelo no qual o cliente faz as compras em máquinas

de autoatendimento.

300

compradores nacionais e internacionais estarão no Ceará Está na Moda. O evento acontece entre 23 e 25 de abril, é promovido pelo Sistema Fecomércio-CE em parceria com a Fiec e a Apex Brasil e reunirá 80 expositores no Centro de Eventos.