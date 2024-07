Um novo projeto piloto de mirtilo no Ceará

Foto: Thais Mesquita Plantas de mirtilo foram de Ubajara para Russas

O município de Russas é o novo ambiente no qual 730 plantas de mirtilo - antes instaladas em estufa em Ubajara - vão ser testadas para a produção comercial em solo cearense. A iniciativa é da Delícias do Sertão, do empresário gaúcho radicado no Ceará Ronaldo Pilloti. Ele comprou o cultivo de Wlyces Duarte, empresário aposentado que iniciou a primeira experiência com a fruta há cerca de dois anos.

Pouco afeito a entrevistas, Duarte afirmou à coluna que saiu do negócio por questões pessoais. Na época, ele revelou que investiu R$ 80 mil em mil mudas e iniciou a venda direta de frutos e geleia via a já fechada Blueberry Ceará. Já Pilloti tem experiência de 10 anos no agronegócio cearense com pitaya e mamão orgânicos e disse usar as plantas de mirtilo numa experiência piloto.

"A gente está fazendo uma pesquisa sobre mirtilo com a nossa equipe. Duarte nos disse que cada planta produz cerca de 1kg por ano e a literatura fala entre 1kg e 3kg. Então, está dentro do previsto. Agora, eu tenho que consolidar as informações de custo e produção para ter qualquer ideia para o mercado", contou.

O prazo estimado para concluir os estudos e montar uma estratégia de mercado é de cerca de três anos, segundo ele. Entrada no mercado nacional e internacional não é problema para o empresário.

Hoje, Pilloti leva a produção de pitaya da Delícias do Sertão, iniciada em 2018, e a de mamão, cultivada desde o fim de 2022, para Fortaleza, os estados do Sudeste e Europa. A empresa conta ainda com certificações internacionais para frutas orgânicas, que permitem a comercialização também nos Estados Unidos.

Sobre a escolha do mirtilo e a aplicação no clima do Tabuleiro de Russas, Pilloti conta que viu uma oportunidade de agregar mais uma planta cujo valor do fruto é tão alto quanto o da pitaya e em linha com o estilo saudável adotado na empresa e de grande apelo pelos consumidores em todo o mundo.

"É um mercado que está aquecido, é atraente. Mas, primeiro, a gente precisa vencer a barreira da produção, de tornar viável", arremata.

Mansões Concept

Foto: Creative Arquitetura/Divulgação Construtora Dubê Lança Mansões Concept no Eusébio

O Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai receber mais um empreendimento imobiliário no próximo sábado, 3 de agosto. Trata-se do lançamento da Mansões Concept, da construtora Dubê. O residencial tem valor geral de vendas de R$ 25 milhões e é focado no público de alto padrão. Ao todo, destaca Bruno Siebra, CEO da empresa, serão 30 casas, com valores a partir de 799 mil, em um condomínio de estilo neoclássico. Cada residência possui três suítes, um quarto/escritório no térreo e duas vagas de garagem.

41

por cento é a valorização média dos lotes da Smart City Aquiraz. Cálculos feitos pela empresa apontam aquecimento no segmento de lotes. Localização e ambiente planejado são os principais motivos do salto, diz Mario Zacchigna, diretor comercial e de marketing da Planet.

27

por cento é a alta das vendas estimada pela Couro Fino com a chegada do Dia dos Pais. Fred Soares conta que ampliou a linha de produtos e está confiante em atingir bons números no período.

Crédito

As dificuldades de acesso ao crédito estão barrando a compra de eletrônicos por brasileiros, atesta pesquisa da consultoria PwC. O levantamento indica que as classes C,D e E - mais de 70% da população - são as mais prejudicadas. Dessas camadas, 36% afirmam que comprariam mais produtos da categoria se tivessem mais crédito.

Giftbacks

A startup cearense StoryCRM atingiu a marca de 1 milhão de giftbacks neste mês. A estratégia visa dar prêmios como frete zero e/ou desconto futuro na loja na qual se comprou. Pedro Benevides, CEO da empresa, ressalta que a estratégia é uma das formas de encarar o momento atual do varejo, no qual a retenção dos clientes é crucial.