Endividamento e inadimplência crescem em Fortaleza

Foto: Aurelio Alves/O POVO). Cartão de crédito continua como preferido das compras parceladas

Mais consumidores estão endividados em Fortaleza, segundo atesta a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE). A taxa da população nessa condição oscilou de 74,8%, em julho deste ano, para 75,3% em agosto. Mas estar endividado não é problema. Problema é não conseguir pagar.

Infelizmente, a taxa de inadimplência - contabilizada a partir do atraso das contas pelo consumidor - também cresceu. Saiu de 10% (julho) para 11,3% (agosto), como demonstra o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE, o qual esta coluna teve acesso.

Mais da metade dos consumidores da Capital (56,6%) estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias e o tempo médio não está longe disso, medido em 80 dias. Os números demonstram ainda erros no planejamento financeiro, motivo de falta de educação financeira e também fragilidade econômica e pobreza.

O mais clássico é justamente o mais evidente: o parcelamento de compras de alimentação, feitas mensalmente e motivo de uma bola de neve nas faturas do cartão de crédito, lidera os tipos de bens ou serviços comprados a prazo, com 64,5% do total de consumidores.

Cartão de crédito (47,1%) continua sendo o principal meio de parcelamento. E isso não é ruim. É preciso que o consumidor saiba usar os benefícios do cartão e evite comprar mais do que pode pagar ou pagar o mínimo da fatura. Ensinamentos de planejamento financeiro necessários para todos os consumidores.

Os números, no entanto, não diminuem a vontade das pessoas de gastar dinheiro, como atesta outro indicador da Fecomércio-CE: a Intenção de Compra do Consumidor (ICC). Em agosto, 42,4% dos consumidores pretendem ir às compras e os televisores são os produtos mais cobiçados (19,4% das intenções), seguidos por artigos de vestuário (17,4%) e geladeira (16,4%). Gastar é bom, afinal, faz a economia girar.

A média de gasto com as compras oscilou de R$ 635 para R$ 632, mas a maioria (74,4%) pretende desembolsar mais de R$ 1 mil no mês, enquanto 9,4% planeja gastar de R$ 500 a R$ 1 mil; 8,6% vai tirar do bolso entre R$ 251 e R$ 499 e 7,6% estabeleceram como teto R$ 250. Agora, é preciso que todos quitem as dívidas.

Mais detalhes e a análise desses comportamentos serão apresentados pela a diretora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante, na manhã de hoje.

Mais luxo no Meireles

A Brasterra começou a investir em Fortaleza de olho no público de alto padrão. Em parceria com a Paroma, a construtora vai lançar o Co.Work&Live, no Meireles. Com valor geral de vendas estimado em R$ 40 milhões, o empreendimento é um edifício com atividades 24 horas, que inclui um café bistrô, coworking e rooftop com skybar e uma área de lazer.

"O Co.Work&Live tem o potencial de se tornar um marco na urbanização do Meireles, redefinindo conceitos e trazendo uma nova dinâmica para viver e trabalhar em Fortaleza," estima Luís Nunes, sócio-diretor da Brasterra.

Imóveis

Ciente do aquecimento do mercado imobiliário, os empresários André Siqueira e Rodrigo Fontenele lançaram a Kaju Imóveis. A empresa surge já com objetivo de atender diferentes praças e conta com a colaboração de três grandes players do setor: Idibra (com foco local), Trisul (de atuação no Sudeste) e Kubrusly & Basso (atuante no mercado americano, especialmente Flórida).

Energia

As oportunidades no Mercado Livre de Energia cearense que surgem desde a ampliação do perfil de usuários em 1º de janeiro deste ano chamou a atenção da GUD Energia, uma joint-venture criada entre a Vivo e a Auren. Com a promessa de reduzir a conta de luz em até 30%, a empresa mira clientes B2B, mas já projeta chegar nos residenciais, segundo o diretor-geral Fábio Balladi.

Top 10 XP

Estar entre os dez melhores escritórios XP do País é a meta da cearense M7 Soluções Financeiras. O objetivo está na esteira da ida da empresa à Expert XP 2024, entre 29 e 31 de agosto, em São Paulo. Hoje, a empresa é a 11ª da listagem e encara a colocação como reconhecimento ao trabalho da equipe de 100 pessoas, diz o sócio e fundador da M7, Daniel Demétrio.

20

por cento foi o crescimento do Grupo Azilados em 2024. A empresa comemora ao destacar ainda que a Em Nome da Pizza atingiu R$ 100 mil de faturamento mensal e com a inserção de saladas no cardápio, em uma investida sobre o público que busca alimentação saudável.