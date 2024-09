Jogos, como o do Tigrinho, e bets põem em risco a economia do País

Foto: AURÉLIO ALVES Vício em jogos de apostas online impactam endividamento e consumo das famílias no País

Ao mesmo tempo nas manchetes policiais e econômicas, os assuntos envolvendo as apostas esportivas, as famosas bets, e os cassinos on-line, como o jogo do Tigrinho, têm preocupado entidades das mais diversas áreas no País. O motivo é o potencial de dependência dessas atividades, que levam a altos índices de endividamento das famílias, sonegação e corrompem os agentes econômicos.

O risco é real antes mesmo da legalização das apostas, como atesta uma pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP). Isso porque a proibição dos jogos de apostas no Brasil aconteceu em 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, sucessor de Getúlio Vargas e a legalização de cassinos on-line e apostas esportivas ainda está em debate.

Mas, hoje, os dados da USP apontam a existência de 2 milhões de viciados em jogos no Brasil. Elaborado com foco nas questões de saúde que envolvem o vício, o estudo alerta para o que, agora, os especialistas em economia observam com a disseminação entre os brasileiros: dependência, superendividamento e redução drástica do consumo.

A consequência já foi apontada pela Associação de Bares e Restaurantes em agosto, em nota que destacou os efeitos sobre os funcionários, os quais desenvolveram "problemas de saúde mental, afetando diretamente a produtividade e as relações no ambiente de trabalho."

A mais nova manifestação é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que encaminhou ofício defendendo restrições para este tipo de aposta ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um outro estudo da CNC indica que "mais de 1,3 milhão de brasileiros já se encontram inadimplentes devido às apostas em cassinos on-line, com um impacto devastador sobre a saúde financeira das famílias, especialmente as mais vulneráveis, como jovens de baixa renda."

"Estima-se que o comércio possa perder até R$ 117 bilhões por ano em faturamento devido ao crescimento dessas atividades", aponta o documento, alertando para o risco de prejuízo de um setor econômico de grande participação na economia brasileira.

O montante é 34,4 vezes o que o governo brasileiro projeta arrecadar com a taxação das bets no País. Projeto enviado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) calcula um total de R$ 3,4 bilhões anuais, se aprovado sem nenhuma mudança pelo Congresso.

Ciente desses efeitos, a CNC chegou a revisar para baixo o crescimento do setor varejista em 2024 em 0,1 ponto percentual como "reflexo direto do desvio de consumo das famílias para as apostas."

"Precisamos de uma solução que proteja o bem-estar da população e o equilíbrio dos negócios", arremata o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

