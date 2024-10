Expoece projeta movimentar R$ 12 mi em 2024

Foto: FERNANDA BARROS Evento faz parte do calendário dos negócios do agro cearense e dos eventos sociais de Fortaleza

O agronegócio cearense deve manter a marca de R$ 12 milhões movimentados - atingida no ano passado - em 2024 na 68ª Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece). A projeção é da Associação dos Criadores do Ceará (ACC), que organiza a feira.

Tradicional na agenda da Capital, a Expoece deve reunir no Parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza, expositores, competições de raças, eventos de adoções de animais, além de leilões, desfiles e exposições de animais para reprodução, corte e produção de leite, torneio leiteiro, cursos e minicursos nas diversas áreas do agronegócio e criação de animais para atividades variadas, incluindo a participação em vaquejadas também fazem parte da programação.

"Estamos concluindo a fase de captação dos expositores, mas já temos a confirmação de 80% das empresas ligadas ao agronegócio, com produtos agropecuários e concessionárias de veículos, por exemplo", cita Braga Almeida, presidente da ACC.

Ele assegura, no entanto, que "100% dos criadores estão confirmados" e a perspectiva é de 500 bovinos em exposição, além de caprinos, ovinos e equinos, "como a raça Mangalarga, que sempre é o forte na nossa exposição."

Assim como os espaços, os ingressos já estão sendo comercializados e o primeiro lote está por R$ 10 no site do Sympla.

Mais do que os negócios dos criadores, a Expoece também abre espaço comercial para empresários e empreendedores de comércio, indústria e serviços do setor Pet.

Os animais de estimação (gatos e cães), inclusive, terão uma área de exposição inédita na feira até esta edição. "Ao todo, serão 600 m² de área construída destinados à exposição, competições de raças, adoções de animais, além de espaço comercial para empresários e empreendedores de comércio, indústria e serviços do setor Pet.

50

por cento é a alta das vendas computada pela Construtora Mendonça Aguiar em 2024. A empresa tem 45 anos de atuação com construções na área nobre de Fortaleza e prepara a entrega de dois empreendimentos para 2025: o Evolute 1200, localizado na Rua Carolina Sucupira e com R$ 125 milhões de valor geral de vendas (VGV); e o Trend Living, próximo à Praça Luíza Távora e com R$ 90 milhões de VGV.

30

por cento é a expansão projetada pela Prata Rara com as vendas do Natal, que se aproximam. A data é a principal do comércio, perdendo apenas para o Dia das Mães. Com os itens natalinos já à venda desde setembro, as expectativas são de que a data tenha porte maior neste ano.

25

por cento de crescimento é esperado pelo Grupo Asa Branca para o terceiro trimestre de 2024. Com mix de vinhos, sucos de uva, frisantes e espumantes, além do novo Chopp de Vinho, a empresa ancora a projeção no aumento de 10,6% na produção de bebidas alcoólicas em julho de 2024 calculado pela FGV Agro.

250

megawatts de potência é a capacidade instalada do Complexo Arapuá, da Kroma Energia no Vale do Jaguaribe, a 185km de Fortaleza. O empreendimento teve a adequação do terreno iniciada e prevê a produção anual de 537 gigawatts/hora de energia, o que é suficiente para abastecer 290 mil casas.