Sobre o varejo de Fortaleza em 2025

Foto: Samuel Setubal EVANDRO e a vice Gabriella Aguiar em primeira reunião de secretariado

Se o ano passado trouxe mudanças significativas, alavancadas sobretudo pelo avanço das novas tecnologias, pela maior integração entre os canais físicos e digitais de compra e pelo aperfeiçoamento da inteligência artificial (IA) como ferramenta de vendas, 2025 vem com expectativas mais promissoras.Em relação ao comércio de Fortaleza, muitos são os desafios decorrentes dessa acelerada transformação, em que pontuam inovação, sustentabilidade e humanização nas relações de consumo, pontos de sustentação do bom êxito do setor.

Com a implementação do Pix por aproximação, espera-se que mais empresas adotem essa e outras soluções tecnológicas, no sentido de melhorar a experiência do consumidor. No tocante à sustentabilidade, temos hoje um consumidor mais consciente, exigindo práticas responsáveis como redução de resíduos, logística reversa e priorização de fornecedores locais.

Nas relações trabalhistas, primordial é investir na qualificação dos profissionais - comércio forte, colaborador bem preparado e motivado. Nesse quesito, a CDL promove capacitações e programas de apoio aos associados por meio, também, da Faculdade CDL.

Essencial que continuemos a dialogar com os gestores públicos sobre medidas que favoreçam o ambiente de negócios, a exemplo da desburocratização, dos incentivos fiscais e das melhorias na infraestrutura urbana, especialmente no centro da cidade, coração comercial da capital, razão pela qual tivemos na CDL de Fortaleza, em 24/1, uma conversa bastante proveitosa com o prefeito Evandro Leitão, sensibilizado.

Tais medidas estão contidas no “Manifesto do Comércio” que lhe foi repassado às mãos na última campanha eleitoral, quando se comprometeu em estudar nossas demandas e integrar entidades para viabilizar as melhorias que o Centro espera nas áreas de mobilidade urbana, segurança, requalificação estrutural de vias e calçadas, como também na concessão de benefícios fiscais aos empresários e empreendedores.

2025 seja de oportunidades e de consolidação da cidade como polo comercial atrativo e inovador, uma urbe moderna, que valoriza suas raízes. Trabalhemos juntos e tenhamos um ano de crescimento sustentável e de fortalecimento do setor varejista.