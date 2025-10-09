A penúltima flor do Lácio, inculta e bela

Devidamente almoçado, tibunguei na rede com o livro dos irmãos Olímpio e Murilo Araújo e agarrei no sono. Minutos depois, um sonho sem pé nem cabeça... Um Português chegado ao Brasil ainda jovem caminhava pelo Centro quando rolou um encontro consonantal que o empolgou, na Praça do Ferreira, com a menina Vírgula, 'ispilicute', de fazer sujeito perder a respiração. Dra. Oxítona apresentou os dois à entrada do Café Java. E casaram-se, em conjugação de verbos, parecendo duradouro o enlace.

De Português com Vírgula vieram os filhos Ditongo & Tritongo. Meninos cresceram, desenvolveram-se. Desde cedo, demonstraram aptidão para a música. Um revelava dotes para a sanfona; o outro, um vocacionado ao violino. Com o passar do tempo, contudo, largaram os instrumentos e fizeram-se cantores, até hoje não se sabe o porquê. Como intérpretes de categoria, foram chamados a defender canções de compositores de bons predicados: Carlos Direto e Edu Indeterminado.

Onde se afamaram? No Grande Festival da Silabada, no Cumbuco Hall. Em palco, um encontro vocálico inimaginável: a dupla Ditongo & Tritongo dividindo camarim com os componentes provectos da banda Hiato, grupo das longínquas Fendas. Ditongo & Tritongo, após hiato medonho, foram apresentados aos já senhores da banda referida. Clima de festa. A diferença de idade entre os artistas dos grupos distintos era substancial. Mas, improvisando primeiras e terceiras vozes, fizeram memorável pout-pourri: "Con te partirò" e "A rêde véia".

De resto, vi o rabo de burro do Dígrafo fugindo com a Vírgula, em chifre de dimensões latinas aplicado no Português, após fuxico maldoso do Travessão. Por causa de andadura em jumento, Fonema, derradeiro filho da prosódia, meteu-se em peleja com o Trema, muito criticado por interromper a fala dos outros. Apóstrofo mancomunou-se com a Interrogação, pra largar de ser perguntador, diante da Exclamação autoritária. E eu, Circunflexo solitário, acabei demitido "ad nutum" pelas forças conjugativas por não saber usar a crase numa sentença.

Acordei ainda non sense e fui trabalhar. Tenho lá tempo pra essas 'escandilices' de primeira conjugação. O que fica? Comer buchada de bode e dormir é perigo vestibular!



