A estrada não é "carroçal". É carroçável

É muito comum, principalmente nos textos jornalísticos, lermos e ouvirmos que a estrada de terra, aquela feita inicialmente para ser via de tráfego de carroças e outros veículos, é "carroçal". Pela gramática normativa vigente, esse uso é inadequado.



A expressão correta é "carroçável". É assim a palavra registrada no vocabulário oficial.



Exemplos:

"O rompimento da barragem destruiu a estrada carroçável."

"O acidente fatal ocorreu na estrada carroçável do município."



A ideia, com carroçal, é que haja uma coleção de carroças, como cafezal (de café), laranjal (de laranja) etc. E com carroçável, a partir do sufixo -vel, a ideia é de adaptação ou possibilidade, assim como adaptável (aquilo que se pode adaptar), negociável (algo que se pode negociar). E carroçável é aquele lugar por onde se passam carroças.

É preciso lembrar que, em determinados contextos, mais informais, e sem a necessidade do uso da norma culta, qualquer uso é válido, porque o intuito ali é estabelecer comunicação.



Mas, em uma situação formal, em um texto avaliativo, que exige a gramática normativa, deve-se usar "carroçável".