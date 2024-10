Governo vai de bets: a arrecadação acima do vício

Foto: ADOBE STOCK BENEFICIÁRIOS do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto

Compensa? Arrecadar e encher os cofres públicos de dinheiro das bets e ver uma pandemia de viciados em jogos de apostas de azar. Não são apenas influencers que se beneficiam das bets. Os sites trazem muito poder econômico e fazem o dinheiro girar de forma legal e ilegal no País. Em outros tempos, os bondes de tigrinhos e bets seriam contravenção. Agora, em nome da arrecadação vale regularizar e enfrentar a onda de ludopatia. É esse o sinal que se vê hoje no Brasil.

Seria preciso coragem para dificultar o acesso a bets. Mais ainda urgente é atacar nas propagandas. O impacto será enorme. Quantos times de futebol, arenas têm suas marcas atreladas a casas de apostas. Algumas delas, inclusive, que nem se preocuparam em se regularizar diante do Ministério da Fazenda. E é que a sancionada Lei 14.790/2023, que regulamentou as apostas esportivas online (bets), já previa que era vedado a casas de apostas realizar qualquer tipo de bonificação ou vantagem prévia por meio de propaganda estimulando os jogos, mas até se fechou os olhos para isso.

Se o próprio Ministério da Saúde, por meio de Nísia Trindade, quem usou a palavra pandemia para categorizar o atual panorama dos jogos de apostas no País, sabe-se que o governo já estava ciente dos danos dessas empresas aos montes circulando, mas abrir mão de arrecadar parece que dói. Apesar de atingir todas as camadas sociais, a ilusão do dinheiro fácil e de que apostar seria "rendimento" ou "investimento" chega com maior peso sobretudo à população de baixa renda. Agora, resta realizar medidas em cima de medidas para atenuar o irremediável.

