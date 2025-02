IAP Cosméticos adquire 70% da cearense Casa Parente

Foto: Reprodução/Instagram/@casaparente Foto mostra a comemoração de 110 anos da Casa Parente

A IAP Cosméticos, empresa de produtos de beleza, adquiriu 70% da cearense Casa Parente.

A marca está há 110 anos no mercado fortalezense, desde junho de 1914, e comercializa perfumaria, cosméticos, lingeries e artigos para casa.

O acordo foi anunciado nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. A negociação contou com a assessoria da Arêa Leão, empresa especializada em fusões e aquisições (M&A), que atuou oferecendo suporte financeiro.

A sede da consultoria é em Fortaleza, que atua desde 2006 no mercado, voltada para as áreas jurídica e financeira. Tem expertise em processos de M&A, estratégias de captação de recursos e estruturação de negociações complexas.

Segundo o sócio da Arêa Leão, Eliardo Vieira, a gestão da tratativa ajudou a IAP Cosméticos a compreender as complexidades legais e financeiras da operação. "Esta aquisição representa um passo importante para as empresas crescerem juntas", complementou.

O movimento de controle da Casa Parente contou ainda com assessoria jurídica da R. Amaral, Huland, Castro Alves, Linhares & Barros Leal Advogados.

"Parabenizamos a IAP e a Casa Parente pelo fechamento da operação. (...) Esta transação simboliza a união e a expertise, tradição e qualidade de ambas as empresas no varejo de produtos de beleza, perfumaria e higiene pessoal", comunicou, em nota.

O escritório de advocacia tem sede em Fortaleza, mas atuação nacional e internacional, sendo membro da rede internacional de advogados Alliance of Business Lawyers (ABL).

Leia mais Azul e Gol firmam acordo combinando negócios e avançam rumo à fusão Sobre o assunto Azul e Gol firmam acordo combinando negócios e avançam rumo à fusão

Em relação à aquisição, Igor Parente, CEO da IAP Cosméticos, disse que a operação marca um novo capítulo na expansão da marca.

"A Casa Parente tem uma forte tradição no mercado e, com essa união, queremos ampliar nossa presença e oferecer ainda mais opções aos clientes. A parceria com a Arêa Leão foi importante para garantir uma negociação segura e eficiente", afirma.

A IAP Cosméticos tem 53 lojas em oito estados brasileiros, enquanto a Casa Parente, em Fortaleza, possui nove lojas nos shoppings Aldeota, Benfica, Center Um, Iguatemi Bosque, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Parangaba, RioMar e RioMar Kennedy.

Além de uma loja de rua na avenida Padre Antônio Tomás, que reúne o que se encontra nos centros comerciais, que é perfumaria, maquiagem e lingerie, mais artigos para cama, mesa, banho, e presentes, sendo especializada em listas de casamento.

Esta etapa de aquisição faz parte da estratégia de expansão da IAP, que pretende diversificar a oferta e aumentar o faturamento por loja, aproveitando a complementaridade entre as marcas.

Conforme o comunicado da empresa, o passo de aquisição também segue tendência de mercado observada em outros segmentos, como o das farmácias há duas décadas, e reforça a expectativa de "transformar a Casa Parente na principal referência em perfumaria seletiva no Norte e Nordeste nos próximos três anos."

Outro ponto é que a integração entre as empresas já está em andamento. "A IAP Cosméticos espera que os consumidores percebam, em breve, os benefícios dessa expansão", concluiu o comunicado.

Veja também: DeepSeek tem proibição decretada em quatro países por preocupações com segurança e privacidade



Mais notícias de Economia